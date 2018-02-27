Собчак требует расследовать сведения о домогательствах депутата Слуцкого

Ксения Собчак, которая является кандидатом в президенты России, подала жалобу на депутата Слуцкого, которого трое журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Собчак потребовала провести проверку действий депутата ЛДПР в связи с заявлениями о сексуальных домогательствах. Она направила заявление о проверке соблюдения этических норм председателем комитета Государственной думы по международным делам Леонидом Слуцким. Кандидат просит организовать проверку, поскольку подобные действия депутата являются прямым нарушением Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы".

22 февраля Владимир Жириновский был гостем программы на телеканале "Дождь". Во время эфира корреспондент телеканала спросила, знает ли он, что депутат Госдумы от фракции ЛДПР "постоянно пристает к молоденьким девушкам-журналисткам". Жириновский ответил, что не слышал о подобном, однако сказал, что проверит информацию. На следующий день еще одна журналистка на условиях анонимности рассказала "Дождю", что Слуцкий до нее домогался.

Две журналистки работают в парламентском пуле, а третья – телевизионный продюсер. После публикации материала Слуцкий пригрозил "Дождю" судом, а фракция ЛДПР поставила вопрос о лишении журналистов аккредитации в Госдуму.