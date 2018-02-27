Немцов: мост. Эфир в 19.05

В годовщину убийства политика: марш памяти Бориса Немцова, люди на мосту Немцова, табличка на доме, где жил Немцов. Что говорят москвичи о Борисе Немцове? Можно ли найти заказчиков и организаторов его убийства? Площадь Немцова в Вашингтоне. Конференция памяти Бориса Немцова в Сахаровском центре: "Правовое государство в России: миссия невыполнима?" Окончательно ли умерла демократия в России, или за нее еще стоит бороться? Зачем стоять на "мосту Немцова", реальном и символическом?

Владимир Рыжков, политик, историк; Лев Гудков, директор аналитического Левада-центра.

В видеотрансляции в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова