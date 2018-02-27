В Европе и на Северном полюсе – аномальные атмосферные явления

На Северном полюсе, где февраль всегда оставался одним из самых холодных периодов, а до появления Солнца над горизонтом остаётся более 20 дней, произошло чрезвычайное климатическое событие. Анализ данных, полученных метеорологами, показывает, что в эту "самую глухую зимнюю пору", температура воздуха на полюсе поднялась выше нуля. Это связано с проникновением в минувшие дни к Северному полюсу гигантских масс тёплого воздуха, распространившихся над Гренландским морем.

Температура воздуха на Северном полюсе поднялась до двух градусов Цельсия. Такие показатели зарегистрировала американская Глобальная служба наблюдения за погодой, которая моделирует развитие климатических процессов. Непосредственно на Северном полюсе нет измерительной аппаратуры, поэтому специалисты опираются на компьютерное моделирование. Этой зимой среднегодовая норма температуры на полюсе превышена на 30 градусов Цельсия.

Снега и холода в эти дни охватили территории европейских стран, где "русская зима" считается редкостью. Западная пресса назвала присходящее "нашествием сибирского чудовища" (Beast from the East). Так, например, телеканалы мира обошли кадры из заснеженного Парижа, который в конце января пережил наводнение. Одновременно, транслировались видеорепортажи с площади Святого Петра в Ватикане, где сотни туристов перекидываются снежками.