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Сотрудника штаба Навального обвинили в нападении на полицейских

Оппозиционер Алексей Навальный на акции в поддержку "Забастовки избирателей". Москва, 28 января 2018 г.

В отношении Константина Салтыкова, сотрудника московского штаба Алексея Навального, возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, Салтыков на акции протеста в Москве 28 января нанес удары двум полицейским. Активисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Салтыкова допросили по уголовному делу во вторник вечером. Его увезли в Следственный комитет сразу после освобождения из спецприемника, где он отбывал 30-дневный арест по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Сам Салтыков ранее заявлял, что при задержании на акции в поддержку "Забастовки избирателей" 28 января его избили полицейские.

Навальному по делу об акции 28 января грозит до 30 суток ареста. Суд по этому делу, как ожидается, пройдет 5 марта – за две недели до выборов президента России.

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