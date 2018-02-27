В Вашингтоне появился адрес Boris Nemzov Plaza

В третью годовщину убийства Бориса Немцова в Вашингтоне появился адрес с именем российского оппозиционера. Инициативу такого наименования участка Висконсин-авеню перед российским посольством, выдвинутую в 2016 году сенатором-республиканцем от Флориды Марко Рубио, одобрил городской совет Вашингтона в начале января этого года.

В церемонии наименования площади приняли участие дочь убитого политика Жанна Немцова, его соратник, заместитель председателя движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза, а также Марко Рубио, сопредседатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер и другие официальные лица США.

Официальные лица в России восприняли новый адрес своего посольства в столице США с раздражением, отмечает "Голос Америки". В частности, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в январе этого года назвал американскую инициативу грубой, предпринятой в пику российским властям.

В Москве 27 февраля люди весь день несли цветы к месту на Большом Москворецком мосту, где три года назад выстрелами в спину был убит Борис Немцов. В Москве, как и других городах страны, прошла акция "Открытой России" под лозунгом "Дом, в котором живет память о Немцове". Каждый желающий мог разместить на своем доме мемориальную табличку с текстом: "В этом доме живет память о Борисе Немцове – настоящем человеке и патриоте".

В третью годовщину убийства Бориса Немцова США призвали российские власти сделать все, чтобы причастные к его убийству, включая организаторов и заказчиков преступления, были привлечены к ответственности.