Ким Чен Ын и его отец, возможно, думали о побеге из КНДР

Северокорейский вождь Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир 1990-х годах использовали полученные обманным путем бразильские паспорта для получения виз западных стран, передает Reuters со ссылкой на источники.

Паспорта были оформлены на Йозефа Пхака и Иджонга Чои. Их использовали для получения виз как минимум в двух западных посольствах. В паспорте с фотографией Ким Чен Ына указана дата рождения 1 февраля 1983 года, а в паспорте с фотографией Ким Чен Ира – 4 апреля 1940 года. Предположительно, эти паспорта могли использоваться для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг, сообщается в публикации.

​По словам одного из источников, наличие таких паспортов говорит о желании северокорейских лидеров путешествовать, а также о желании иметь возможность покинуть Северную Корею в случае опасности.

Посольство КНДР в Бразилии отказалось от комментариев. МИД Бразилии сообщил, что проводит проверку обнародованной информации.