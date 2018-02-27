Трамп назначил менеджера кампании по своему переизбранию в 2020 году

Президент США Дональд Трамп назначил политтехнолога Брэда Парскейла менеджером своей кампании по переизбранию на пост президента. Трамп стремится обеспечить возможно более раннее начало подготовки к избирательной кампании 2020 года.

В течение прошлого года Парскейл участвовал в управлении организацией America First Action, которая продвигает повестку Трампа. Американские СМИ отмечают, что Парскейл во время предвыборной кампании 2016 года активно агитировал за Трампа в Фейсбуке. Об этом сообщило агентство Reuters.