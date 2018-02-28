В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин с 4 килограммами кокаина

В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин, в багаже которого обнаружены 4 килограмма кокаина. Об этом в среду на своей странице в Фейсбуке сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Наркотики были спрятаны в двойном дне чемодана задержанного. По неофициальным данным, 50-летний мужчина планировал вылететь из Буэнос-Айреса во Франкфурт-на-Майне.

Служба безопасности аэропорта не исключает, что задержанный россиянин связан с контрабандистами, которые хотели перевезти почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Россию. По словам Буллрич, после появления информации о "кокаиновом деле" в аэропорту ужесточили меры досмотра.

На прошлой неделе стало известно, что в декабре в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.

В так называемом "кокаиновом деле" фигурируют шесть человек: экс-сотрудники посольства, бывший аргентинский полицейский и живущий в Берлине предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук. Он объявлен в международный розыск, остальные арестованы.