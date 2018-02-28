Рогозин ограничил доступ к своим аккаунтам после статьи "Новой газеты"

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин удалил личную страницу в Фейсбуке и ограничил доступ к своему твиттеру только для "одобренных пользователей" после публикации "Новой газеты", в которой говорится о связи племянника Рогозина и сына генерала ФСБ. На это обратил внимание журналист Алексей Ковалев.

26 февраля "Новая газета" опубликовала расследование под названием "Сынки Отечества". Согласно сведениям издания, Роман Рогозин, которого сам вице-премьер в социальных сетях называл племянником, входил в совет директоров оборонного предприятия "Фотоэлектронные приборы". 50 процентов этого предприятия принадлежат сыну генерала ФСБ Сергея Беседы. Кроме того, в 2012 году Роман Рогозин вошел в руководство военно-промышленного предприятия "Промтехнологии", заняв место сына Рогозина Алексея.

Сам Рогозин, комментируя материал газеты, заявил, что изложенная там информация не соответствует действительности. Однако после запроса журналистов "Новой газеты" вице-премьер удалил твитты, где упоминался его племянник.