Глава АНБ: Россия не ответила в полной мере за вмешательство в выборы

Соединенные Штаты не предприняли шагов к тому, чтобы Россия заплатила высокую цену за вмешательство в американский избирательный процесс, заявил во вторник глава Агентства национальной безопасности адмирал Майкл Роджерс.

Роджерс выступал на слушаниях в сенатском Комитете по делам вооруженных сил. Помимо АНБ он возглавляет штаб командования кибервойсками США. Как заявил адмирал, он полностью использует имеющиеся у него ресурсы для отражения российских кибератак, но Белый дом не просил его усовершенствовать эти средства и не предоставил ему никаких дополнительных полномочий для нанесения ответного удара по российским электронным сетям.

​Комментируя выступление главы АНБ, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что "никто не отказывает Роджерсу ни в каких полномочиях". Она напомнила также, что российские кибератаки начались при президенте Обаме и что он мало что сделал, чтобы они прекратились.

Накануне NBC News со ссылкой на трех высокопоставленных представителей американской разведки сообщила, что спецслужбы США нашли доказательства того, что российские хакеры взломали избирательные системы семи штатов в ходе президентских выборов в 2016 году.