В США двое чеченцев обвинены в контрабанде оружия в Россию

Двое чеченцев, проживающих вблизи города Вашингтона, обвинены в контрабанде огнестрельного оружия в Россию. Пресс-релиз прокуратуры США в Восточном округе штата Вирджиния сообщает, что 28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов были арестованы 27 февраля по обвинению в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях.

В уголовной жалобе говорится, что в Александрии (штат Вирджиния) они купили более 100 разнообразных единиц огнестрельного оружия и попытались отправить их в Чечню без лицензии, используя фальшивые наименования в инвентарных списках, маскируя предметы под кухонную утварь и чехлы для сидений. Сотрудники почты сообщили следователям, что посылки отправлялись почти ежедневно.

Сыдыков и Резванов предстали перед окружным судом 27 февраля и были приговорены к задержанию в ожидании слушания по делу об аресте 1 марта. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы, если они будут осуждены.



