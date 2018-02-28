ООН: КНДР поставляет в Сирию оборудование для химоружия

Северная Корея направляет в Сирию специалистов по созданию ракет, а также оборудование, которое может быть использовано при производстве химического оружия. Об этом сообщают американские средства массовой информации. По данным прессы, эксперты ООН обнаружили в Сирии в период с 2012 по 2017 год более 40 ранее не зарегистрированных поставок. Материалы, которые, как сообщается, были незаконно отправлены в Сирию, включали кислотостойкую плитку, коррозионно-стойкие клапаны и термометры.

Неопубликованный доклад ООН, в котором оценивается соблюдение Северной Кореей резолюций ООН, утверждает, что неназванное государство-член ООН зафиксировало техников из Пхеньяна на сирийских объектах, имеющих отношение к химическому и ракетному оружию. Дамаск сообщил экспертам ООН, что северокорейцы, присутствующие в Сирии, являются тренерами и спортсменами.

О​бвинения прозвучали на фоне новых сообщений о том, что сирийские силы используют хлорин против гражданского населения вопроки международным нормам. Правительство президента Сирии Башара Асада отрицает. По данным экспертов, Северная Корея, которая находится под международными санкциями в связи со своими ядерными и ракетными программами, уже давно ведет поставки оружия и ноу-хау в обмен на наличные деньги.