Джаред Кушнер лишился допуска к сверхсекретным документам

Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер лишился доступа к ежедневным сводкам и некоторым секретным документам Белого дома. Глава аппарата администрации президента Джон Келли принял решение понизить уровень доступа Кушнера со "сверхсекретного" до "секретного". Об этом сообщают американские средства массовой информации.

Уровень доступа понизили и для других сотрудников Белого дома с наивысшим уровнем допуска. По данным "Голоса Америки", снижение статуса связано с тем, эти сотрудники, включая и зятя президента, пока не прошли полагающуюся проверку данных об иностранных связях и финансовых транзакциях.

Президент США своим распоряжением имеет право предоставить доступ к секретным данным любому чиновнику. Однако ранее Трамп заявил, что это решение будет зависеть от главы администрации. По информации CNN, сам Кушнер согласился с лишением его допуска и не будет просить президента о повышении своего статуса.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала комментировать решение Келли. Она добавила, что старший советник президента продолжит играть важную роль в администрации.

Адвокат Кушнера Эбб Лоуэлл заявил, что понижение уровня допуска не повлияет на возможность старшего советника выполнять важные поручения президента. Источники The New York Times и Politico при этом утверждают, что ограничение доступа к сверхсекретной информации может повлиять на переговоры, в которых задействован зять президента. Официально Кушнер отвечает за взаимодействие с Ближним Востоком и Китаем. При этом источники The Washington Post утверждают, что власти Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Израиля и Мексики пытались манипулировать Кушнером, используя его недостаток опыта во внешней политике. Представитель Кушнера назвал эти сообщения спекуляцией.

Ранее старшего советника президента США заподозрили в сотрудничестве с российскими компаниями и сговоре с Россией во время президентской кампании Трампа в 2016 году. Сам Кушнер эти подозрения отвергает.