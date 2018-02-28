США: Россия не проконтролировала уничтожение химоружия в Сирии

Россия не выполняет обязательства гаранта уничтожения запасов химического оружия в Сирии. Об этом заявил посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд на конференции в Женеве. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что Москва не препятствует попыткам правительства Башара Асада применять отравляющие вещества.

"Россия находится на неправильной стороне истории в отношении применения химического оружия в Сирии", – заявил Роберт Вуд. По его словам, прямых доказательств использования российскими военными химоружия нет. Однако Москва поддерживает режим Башара Асада, который применяет отравляющие вещества против мирных жителей.

Россия утверждает, что Сирия уничтожила запасы химического оружия и передала их под международный контроль. Претензии, которые предъявляют к армии Башара Асада, в Кремле считают "абсурдными". Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США и их союзников в том, что они "используют голословные утверждения". Представитель Сирии Хуссам Эдин Аала также отверг обвинения в использовании правительством химических боеприпасов.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведет расследование атак в осажденном пригороде Дамаска Восточная Гута. Район контролируют повстанцы. Несмотря на объявленную "гуманитарную паузу", правозащитники сообщают об обстрелах со стороны сирийского правительства, которое поддерживает Россия. Из-за обострения конфликта мирные жители не могут покинуть регион.