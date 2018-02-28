СМИ: Дания введет двойное наказание для иммигрантов из "гетто"

Власти Дании собираются ввести двойное наказание за некоторые преступления, которые совершаются в так называемых иммигрантских "гетто". Об этом сообщает датская редакция сайта The Local. По данным издания, преступникам будут давать в два раза большие тюремные сроки и штрафы, нежели за аналогичные преступления в других районах.

Границы "гетто" будет утверждать полиция. Она будет делать это в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, полицейским предстоит обосновывать свое решение. Список самих преступлений пока не утвержден, пишет The Local. По предварительным данным, в него попадут кражи и вандализм и угрожающее поведение.

Глава датского правительства и член либерально-консервативной партии Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что данный шаг поможет избавиться от "гетто" к 2030 году. Оппозиционная социал-демократическая партия намерена поддержать план. Правозащитники выступают против данной инициативы, так как считают, что она противоречит принципам демократии и равенству всех перед законом.

Датское правительство составило список из 22 иммигрантских "гетто" в конце прошлого года. В него вошли районы, в которых проживают иммигранты с низким доходом и начальным уровнем образования не из западных стран, безработица составляет более 40 процентов, и почти три процента населения нарушали закон.

В Дании проживает около шести миллионов человек. По данным правительства, на территории королевства проживает примерно полмиллиона мигрантов не из западных стран. При этом около 28 тысяч семей не интегрированы в датское общество. Половина из них живет в "гетто".