Министр культуры Словакии подал в отставку после убийства журналиста

В Словакии после убийства журналиста Яна Куцьяка в отставку ушли помощница премьер-министра Мария Трошкова, секретарь Совета безопасности Вилиам Ясань, а также ​министр культуры Словакии Марек Мадьярич. Последний заявил, что не может себе представить, как "будет сидеть в кресле министра" после случившегося.

Ян Куцьяк работал в редакции сайта Aktuality.sk. В сотрудничестве с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) он расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. Последняя статья Куцьяка, опубликованная 9 февраля, посвящена подозрениям в налоговом мошенничестве, связанном с элитным жилым комплексом в Братиславе.

Тело журналиста с огнестрельными ранениями было обнаружено 25 февраля. В полиции сразу отметили, что убийство может быть связано с журналистской деятельностью Куцьяка. Словакия "никогда не сталкивалась с таким беспрецедентным нападением на журналиста", сказал полицейский представитель. В связи с произошедшим словацкая оппозиция требует дальнейших отставок – в частности министра внутренних дел Роберта Калиняка и шефа полиции Тибора Гашпара.