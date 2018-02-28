СМИ: хакеров из России подозревают в атаках на правительство Германии

Серверы Министерства иностранных дел и Министерства обороны Германии подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает информагентство DPA со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, к попытке взлома причастна группировка Fancy Bear, предположительно, связанная с Россией.

Утверждается, что хакеры внедрили в правительственную сеть вредоносные программы и похитили некие документы. Спецслужбы Германии узнали о кибератаке в декабре прошлого года. Не исключено, что взломщики совершали атаки на серверы министерств на протяжении всего года. В настоящее время специалисты устанавливают, насколько глубоко проникли хакеры.

Хакерская группировка Fancy Bear была создана в 2000-х годах. Она стала известна из-за взлома серверов Демократической партии США, немецкого парламента и французского телеканала TV5, а также представителей НАТО.​ Взломщиков неоднократно обвиняли в связях с российскими властями, в Кремле эти обвинения отвергают.