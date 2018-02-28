В квартире корреспондента "Свободы" неизвестные залили клеем замок двери

В квартире, где во время командировок в аннексированный Крым останавливается внештатный корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, неизвестные залили клеем замок входной двери. Техник, прибывший на место, заверил, что это сделано нарочно и не является обычной практикой при квартирных кражах. Наумлюк предполагает, что действия неизвестных могут быть связаны с его профессиональной деятельностью на полуострове.

"Я заметил, что замок входной двери сломан рано утром, значит испорчен он был ночью. Вполне возможно, что это своеобразная акция устрашения со стороны сотрудников местного Центра по противодействию экстремизму, которым вряд ли нравится объективное освещение их деятельности в отношении крымскотатарских и проукраинских активистов на полуострове. Тем более, что последние два дня были весьма насыщенны событиями из-за приезда активистов Pussy Riot, устроивших акцию в поддержку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Активистов задерживали по надуманным предлогам раз пять или шесть, а я активно это освещал", – прокомментировал Наумлюк.

Кроме того он отметил, что в аннексированном Крыму фактически отсутствуют независимые от российской власти и силовых структур СМИ, а неподконтрольные журналисты и блогеры преследуются в том числе в судебном порядке. Условный срок заключения по обвинению впубличных призывах к нарушению территориальной целостности России получил журналист Николай Семена, реальный срок по тому же обвинению за интервью крымскотатарскому телеканалу ATR получил зампред запрещенного в России меджлиса Ильми Умеров. 1 марта Феодосийский городской суд вынесет приговор по еще одному делу о сепаратизме: активиста Сулеймана Кадырова судили за комментарий в фейсбуке об украинской принадлежности Крыма.