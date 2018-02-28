"Нафтогаз" Украины сообщил о победе в суде над "Газпромом"

Украинская компания "Нафтогаз" сообщила о победе над российским "Газпромом" в Международном арбитражном суде Стокгольма в споре об объемах газа для транзита. Согласно решению арбитража, общая компенсация за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита составит 4,63 миллиарда долларов.

Арбитражный суд отклонил требования Газпрома о штрафах за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа. В "Газпроме" решение Стокгольмского арбитража пока не прокомментировали.

Между двумя компаниями действует два контракта: на поставку газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольмском арбитраже были открыты производства по каждому из договоров. "Нафтогаз" требовала выплатить 16 миллиардов долларов, а также пересмотра тарифов.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" был подписан в 2009 году и истекает в 2019-м. В октябре 2014 года компания "Нафтогаз" обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также компенсации в связи с недостаточными объемами прокачки.