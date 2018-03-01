Эффективный протест. Как закрывать свалки с помощью выборов

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья жители деревень Зубцово и Варавино добились закрытия нелегальной свалки, на которую свозились канализационные отходы. Еще летом 2017 года ущерб от ее деятельности был официально оценен в 84 миллиона рублей и заведено уголовное дело, но свалка продолжала работать. Власти начали действовать только после угрозы местных избирателей перекрыть Ярославское шоссе и не пойти голосовать на выборах президента 18 марта. Жители деревень верят, что им удастся победит, ведь осенью предстоят еще и выборы губернатора Подмосковья.

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Тишина и запахи

Морозное утро понедельника, деревня Зубцово (50 километров от Москвы по Ярославскому шоссе) встретила журналистов Радио Свобода величественным заснеженным лесом, огромными сугробами и тишиной, к которой, после столицы, нужно привыкать. Однако эта тишина обманчива: главный информационный ресурс для местных жителей – оппозиционный блог "Альтернативная газета", а сами они за день до встречи с журналистами чуть не попали под полицейские дубинки.

Омоновцы щиты не взяли, но с палками на нас из автобуса вышли – на народ, на бабок

– Мы собрались, дошли до поворота на карьер. Нам перегородил дорогу автобус с ОМОНом и полицейские машины. Собаку они не выпустили, но собака тоже у них была, в автобусе. Омоновцы щиты не взяли, но с палками на нас из автобуса вышли – на народ, на бабок. Как будто мы чего-то неестественного требуем. Мы прорываться не стали, дальше не пошли, – возмущенно рассказывает Радио Свобода пожилая местная жительница.

В Зубцово и Варавино, не считая дачников, около полутора тысяч жителей. Кто-то работает в Москве, кто-то у себя в деревнях занимается охотой и сельским хозяйством. Обе деревни состоят буквально из пары улиц, есть как частные дома, так и двух-пятиэтажные хрущевки. На встречу с Радио Свобода пришло десятка полтора местных жителей, они и рассказали о причинах конфликта с властями.

– Шесть-семь лет назад между Зубцово и Варавино стали разрабатывать карьер. Сначала хотели выкопать пруды для разведения рыбы, но потом оттуда вывозили песок. После этого, года три назад, туда стали свозить иловые канализационные отходы, – говорит Марина Шишова, местная активистка.

Если есть возможность избавиться от иловых осадков нелегально, зачастую водоканалы так и поступают

Иловые канализационные отходы – осадок, остающийся на очистных сооружениях. Владимир Марьев, руководитель научно-методического центра "Управление отходами и вторичными ресурсами" при Министерстве промышленности и торговли России, отметил в разговоре с Радио Свобода, что расходы на утилизацию иловых осадков заложены в коммунальных тарифах. Существуют технологии их переработки: например, из иловых осадков можно получать почвогрунт. Но, если есть возможность избавиться от иловых осадков нелегально, зачастую водоканалы так и поступают. При этом (по документам) отходы утилизируют, а деньги присваивают. Марьев отмечает, что иловые осадки опасны: в них могут содержаться тяжелые металлы и паразиты.

Бороться против карьера жители начали с весны прошлого года: когда начинал дуть ветер со стороны карьера, по деревням распространялась нестерпимая вонь.

Выдавать китайцам и японцам респираторы, чтобы они не нюхали наше дерьмо?

– Сергиев Посад входит в Золотое кольцо России, он в 17 километрах, там огромное количество туристов. Когда туда ветер подует, что делать будем? Выдавать китайцам и японцам респираторы, чтобы они не нюхали наше дерьмо? – задается вопросом Шишова.

– Под гжель респираторы распишем, – добавляет стоящий рядом мужчина.

Частное лицо

По данным жителей, карьер не был специально укреплен глиной, чтобы отходы не попадали в почву, не проводилось и обеззараживание иловых осадков. Осадки просто сваливались, между ними не прокладывались защитные слои земли.

Подтвердить или опровергнуть это предстоит экологам и следователям, но, похоже, карьер не был зарегистрирован как полигон для утилизации отходов. В официальном реестре Московской области его нет.

Карьер специально перепродавался, и его юридическим владельцем в результате расследования окажется какой-то случайный человек

По данным жителей, сначала карьером владела компания "Экостром бетон" Алексея Деяка, депутата сергиево-посадского горсовета. В "Экостром бетоне" общаться с Радио Свобода отказались.

Затем карьер был несколько раз перепродан и теперь – судя по документам, которые удалось достать местным жителям, – записан на некого Рузакова Александра Борисовича, он приобрел участок в 2013 году. В интернет-базе "За честный бизнес" в Сергиево-Посадском районе указан предприниматель с такими фамилией, именем и отчеством, ранее занимавшийся торговлей алкоголем, но сейчас его фирма закрыта. На момент публикации текста Радио Свобода не удалось связаться с ним и подтвердить, является ли он владельцем карьера.

Местные жители убеждены, что карьер специально перепродавался и его юридическим владельцем в результате расследования окажется какой-то случайный человек, который не сможет возместить ущерб, нанесенный природе.

Судя по документам, которые удалось достать жителям, завозом отходов в карьер занимался "Экотехпром" – государственное предприятие при департаменте ЖКХ Москвы, отвечающее за утилизацию отходов. В "Экотехпроме" ситуацию с карьером в Сергиево-Посадском районе для Радио Свобода комментировать отказались.

В пресс-службе Министерства экологии Московской области Радио Свобода пояснили, что пока не могут комментировать ситуацию, потому что по ней проводится разбирательство.

Местный блогер

Столкнувшись с вонью, жители начали разбираться, что происходит. В августе 2017 года они фиксировали по 60 грузовиков за ночь, завозивших в карьер отходы. Андрей Трофимов – сергиево-посадский блогер, поддерживает интернет-проект "Альтернативная газета". Сейчас он освещает протесты жителей, он же снял первый репортаж о карьере.

Ущерб, нанесенный почвам в районе, по данным жителей, официально был оценен в 84 миллиона рублей

На прошлой неделе Трофимову сожгли автомобиль, поджигатель не задержан. В разговоре с Радио Свобода Трофимов не исключил, что это – месть за материалы о карьере, но с ходу назвал еще несколько острых тем, которыми занимался и за которые получал либо угрозы, либо предложения взятки. Это застройка школьного стадиона коммерческими объектами по инициативе одного из депутатов Госдумы, закрытие сети магазинов, по ночам торговавших спиртным, и некое пока не опубликованное расследование в отношении сотрудников ФСБ.

После репортажа Трофимова в августе 2017-го было заведено уголовное дело, ущерб, нанесенный почвам в районе, по данным жителей, официально был оценен в 84 миллиона рублей.

Эффективный протест

Когда уголовное дело было заведено, по словам жителей, неделю отходы не возили, а потом начали возить еще больше. Никаких вестей от районного Следственного комитета у жителей не было (Радио Свобода также не удалось дозвониться в районный СК).

По данным жителей, 13 февраля у собственника кончался договор аренды этой земли. Но и после 13 февраля грузовики продолжали ездить на карьер. У жителей лопнуло терпение, в деревнях прошли два народных схода. Приезжали представители администрации Сергиево-Посадского района, им жители высказали угрозы бойкотировать выборы 18 марта и перекрыть Ярославское шоссе. Это подействовало: уже почти две недели как карьер действительно закрыли.

Там глубина – две пятиэтажки, оттуда не выплыть. А сколько лосей, кабанов там потонет?

– Мы хотим, чтобы с этим что-то сделали. Когда все растает, все это пойдет в почву, в грунтовые воды, в нашу речку, погибнут наши родники, зараженная вода пойдет в наши дома. Мы ждем какого-то решения от Министерства экологии: наверное, саркофаг какой-то нужно сделать? – говорит Шишова.

– Это ловчая яма. Сейчас она снегом припорошена, а если туда кто-нибудь на снегоходе булькнется? Там глубина – две пятиэтажки, оттуда не выплыть. А сколько лосей, кабанов там потонет? Летом на карьере образуется корочка из земли, будут тонуть грибники, – один из местных жителей говорит еще об одной причине, почему карьер нельзя бросить просто так.

Журналисты Радио Свобода осмотрели карьер с местными жителями. Он находится в лесу в километре или полутора от дороги, ведущей с Ярославского шоссе на Зубцово. После протестов дорогу действительно закрыли шлагбаумом, баррикадой из земли и несколькими сухими упавшими деревьями.

Скорее всего, после выборов туда продолжат возить отходы, потому что на жителей будет плевать

На карьере сейчас постоянно находится охранник (он спрятался от нас в своей времянке). Запах у карьера действительно ужасный. Карьер явно был переполнен, потому что вокруг него сделали насыпь-дамбу, подняв его на несколько метров выше уровня земли. И объект никак не огорожен: только тонкая сетка, прижатая к земле во многих местах снегом. На въезде – никаких опознавательных знаков кроме странной таблички с надписью "частная территория". Технику с карьера вывезли, остался один, по данным жителей, сломанный экскаватор.

– Скорее всего, после выборов туда продолжат возить отходы, потому что на жителей будет плевать. В самом лучшем случае это все засыплют сверху землей, чтобы хотя бы не пахло. Жители должны продолжать давление на власть, – считает Трофимов.

– Ничего, осенью еще губернаторские выборы будут, – сказал Радио Свобода один из жителей.

Комментарий пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района:

"Три земельных участка между деревнями Варавино, Зубцово и Охотино (находится дальше от карьера, чем Варавино и Зубцово. – РС), вокруг которых разгорелся конфликт, принадлежат на праве собственности физическому лицу. Если следовать логике закона, то владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

Администрация Сергиево-Посадского района включилась в ситуацию в тот момент, когда начали поступать обращения жителей по поводу отходов, якобы свозимых с очистных сооружений, находящихся за пределами района. Ужасный запах разносится в радиусе нескольких километров от заполняемого нечистотами карьера. У жителей появились справедливые опасения, что нечистоты могут быть токсичными и загрязнять почву и грунтовые воды.

По имеющейся в администрации Сергиево-Посадского района информации, ещё 21 августа прошлого года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 уголовного кодекса РФ по факту размещения отходов на земельных участках. Расследование продолжается, устанавливаются фактические нарушители.

До 22 мая 2018 года собственник земельного участка обязан устранить нарушения, выявленные в январе, после проверки надзорными органами и администрацией района. Кроме уголовной ответственности, собственнику теперь грозит и административная – его действия и бездействия подпадают под действие ч. 4 ст. 8.8 кодекса об административных правонарушениях РФ "Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению». Проводятся исследования материалов, которые сливались в карьер, на предмет их токсичности. Ситуация находится на контроле в министерстве экологии и природопользования Московской области.

Глава района Михаил Токарев и глава Лозовского сельского поселения Наталья Гущина, на территории которого находится карьер, провели встречу с жителями. На ней они разъясняли ситуацию и порядок дальнейших действий, которые будут предприниматься правоохранительными органами, государственной и муниципальной властью".