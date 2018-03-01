Краснодар: суд оштрафовал активистку за баннер с портретом Немцова

В Краснодаре суд оштрафовал на 30 тысяч рублей координатора "Открытой России" Яну Антонову за баннер с портретом Бориса Немцова, обвинив ее в проведении несанкционированного публичного мероприятия. Сама активистка заявила в суде, что не имеет отношения к этой акции, сообщает "Голос Кубани".

По версии суда, утром 27 февраля Антонова вывесила плакат с портретом Немцова и надписью "Убит за свободу" в районе железнодорожного моста на одной из улиц Краснодара. Свидетелем выступил чиновник городской администрации, который ехал в трамвае и видел, как мужчина и женщина вывешивают баннер. Он утверждал, что узнал Антонову и координатора "Экологической Вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху. Однако активист написал в Фейсбуке, что в тот день не выходил из дома и у него есть свидетели. При просмотре видеозаписи в суде узнать участников акции не удалось.

Вечером 27 февраля Яна Антонова была задержана во время проведения одиночного пикета в память о Борисе Немцове. При ней были плакаты и баннер, визуально похожие на те, что были вывешены утром. На активистку составили протокол об административном правонарушении, изъяли плакаты и отпустили из полиции.