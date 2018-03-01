СМИ: Россия может прекратить сотрудничество с ЕСПЧ

Возможная денонсация Европейской конвенции по правам человека и прекращение сотрудничества с ЕСПЧ станет "очередным очень плохим шагом в неправильном направлении". Об этом РБК заявил журналист, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе.

"Если это соответствует действительности, то это очень плохо", – сказал Сванидзе.



О том, что в России обсуждается возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, отказа от юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства страны в Совете Европы, сообщило 1 марта агентство РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах. По словам собеседников агентства, такое решение может быть принято, если позиция суда в Страсбурге не будет скорректирована. Они обвиняют ЕСПЧ в применении "двойных стандартов" и утверждают, что при рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает, а доводы российской стороны не принимаются во внимание.

В 2014 году Россия была лишена права голоса, а также возможности работать в руководящих органах Парламентской Ассамблеи Совета Европы за аннексию Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины. Это, по мнению источников РИА Новости, привело к тому, что "более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение дел россиян, избраны без участия российских представителей".

Россия является членом Совета Европы, что предполагает, что граждане Российской Федерации, исчерпав возможности защиты своих прав в национальной юрисдикции, могут обращаться в Европейский суд по правам человека.

В прошлом году Россия оказалась на первом месте по числу нарушений прав человека, признанных ЕСПЧ.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод вступила в силу в 1953 году. Она была подписана всеми 47 странами – членами Совета Европы. Россия присоединилась к ней в 1998 году.

