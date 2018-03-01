На выступлении Путина показали запуски ядерных ракет

В ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.

При этом во время выступления продемонстрировали видеозаписи, на которых показали новую межконтинентальную ракету "Сармат" и компьютерный ролик, где ее запускают по нескольким траекториям вокруг модели Земного шара.

Путин подчеркнул, что в ответ на усиление американских ПРО российские баллистические ракеты будут оснащаться системой их обхода. Президент также заявил о разработке и скором принятии на вооружение небаллистических ядерных комплексов, действующих на платформе крылатых ракет и беспилотных подводных лодок. По его словам, крылатая ракета будет оснащена ядерной энергетической установкой.

Новое российское ядерное оружие будет неуязвимо для американских систем противоракетной и противовоздушной обороны, заявил президент. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", – отметил Путин. По его утверждению, Соединенные Штаты в одностороннем порядке отказывались вести с Россией переговоры о противоракетной обороне.

В 2002 году США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. В 2002 году президентами России и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор о СНП), более известный на Западе как Московский договор.