Лукашенко пообещал ответить на запрет белорусского молока в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить России, запретившей ввоз белорусской молочной продукции. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, он располагает информацией о том, что в Россию ввезли сухое молоко из Новой Зеландии. Из-за появившихся излишков белорусскую продукцию решили "придержать". Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия "просто терпеть" подобные действия со стороны России не будет.

С 26 февраля на территорию России запрещен ввоз любой молочной продукции из Белоруссии. Россельхознадзор объяснил это решение "повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований".