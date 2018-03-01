Facebook извинился за блокировку снимков статуэтки "Венеры"

Социальная сеть Facebook принесла извинения за то, что заблокировала фотографии статуэтки эпохи каменного века, усмотрев в ней порнографию. Снимки "Венеры Виллендорфской" в декабре прошлого года выложила итальянская художница Лаура Гианда.

На фотографиях изображена небольшая статуэтка из известняка, которая представляет собой женскую фигуру с пышными формами. По мнению ученых, скульптура изображает древнюю богиню плодородия. Статуэтка "Венера Виллендорфская" считается одним из самых ценных экспонатов Музея естествознания Вены.

Согласно правилам Facebook, открыто публиковать фотографии обнаженного тела нельзя. Это правило не касается изображений статуй. Блокировку снимков "Венеры Виллендорфской" в руководстве социальной сети назвали ошибкой.