СМИ: экс-советник Трампа едет в Италию поддержать союзников Путина

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон прибудет в Италию накануне парламентских выборов, чтобы поддержать местную правопопулистскую партию "Лига севера". Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, Бэннон видит большой потенциал у ультраправых политиков на выборах в Италии, которые пройдут 4 марта. Состоится ли встреча между Бэнноном и лидером "Лиги севера" Маттео Сальвини – пока не сообщается.

Бэннон был одним из руководителей кампании Трампа, а затем главным стратегом Белого дома. В августе прошлого года он был уволен. Трамп публично резко критиковал Бэннона, обвиняя его в утечках информации из Белого дома. Поводом стали высказывания экс-советника в интервью для книги "Огонь и ярость", которые президент счел нелояльными.

Бывший советник Дональда Трампа не скрывает своих правых взглядов – он возглавлял крупнейший правоконсервативный сайт Breitbart News. Партия "Лига севера" исповедует резко антииммигрантские взгляды. На грядущих выборах она выступит под лозунгом "Остановить вторжение!".