Карлес Пучдемон отказался от претензий на пост главы Каталонии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался снова возглавить регион. Об этом он заявил в видеообращении из Брюсселя. Пучдемон призвал поддержать Жорди Санчеса – другого сторонника независимости Каталонии. В настоящее время Санчес находится в тюремном заключении. Ему предъявлены обвинения в мятеже.

На досрочных парламентских выборах 21 декабря прошлого года победу одержали сторонники независимости региона во главе с Пучдемоном. Его переизбрание осложняется тем, что он скрывается в Бельгии.

Если экс-глава Каталонии вернется в Испанию, то будет арестован. Согласно законодательству, перед началом первого раунда голосования кандидат на пост главы Каталонии должен явиться в парламент, чтобы представить свою программу и принять участие в дебатах. Дистанционного присутствия по видеосвязи регламент не предусматривает.

Досрочные выборы в парламент Каталонии назначили после того, как регион объявил о независимости по итогам местного референдума в октябре прошлого года. Мадрид назвал голосование незаконным и ввел в Каталонии прямое правление.