Россия – как Европа (результаты эксперимента)

Когда ценности не влияют на поведение
Когда ценности не влияют на поведение и почему честным быть выгодно, обсуждаем с заместителем директора Международного института экономики и финансов Алексеем Беляниным, сотрудником Лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики Григорием Черновым, профессором Симоном Кордонским и преподавателем Еленой Бессчетной, НИУ ВШЭ.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
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