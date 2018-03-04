Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Рожденные после СССР

Россия – как Европа (результаты эксперимента)

Когда ценности не влияют на поведение

Когда ценности не влияют на поведение и почему честным быть выгодно, обсуждаем с заместителем директора Международного института экономики и финансов Алексеем Беляниным, сотрудником Лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики Григорием Черновым, профессором Симоном Кордонским и преподавателем Еленой Бессчетной, НИУ ВШЭ.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG