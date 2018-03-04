Россия – как Европа (результаты эксперимента)

Когда ценности не влияют на поведение и почему честным быть выгодно, обсуждаем с заместителем директора Международного института экономики и финансов Алексеем Беляниным, сотрудником Лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики Григорием Черновым, профессором Симоном Кордонским и преподавателем Еленой Бессчетной, НИУ ВШЭ.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.