NBC: Мюллер готов обвинить россиян во взломе серверов демократов

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, может предъявить обвинения россиянам во взломе серверов Демократической партии США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации президента. По данным телеканала, обвинения будут касаться граждан, причастных к хищению электронных писем и передаче их в WikiLeaks.

Собеседники NBC News рассказали, что Мюллер в своих обвинениях намерен опираться на секретные данные, полученные от ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности и министерства внутренней безопасности.

Источники телеканала отмечают, что Мюллер давно имеет сведения для предъявления обвинений, однако медлит с принятием решения. Утверждается, что офис спецпрокурора продолжает вникать в детали и изучать подозреваемых. В связи с этим некоторые собеседники NBC News полагают, что обвинения россиянам так и не будут предъявлены.

Представитель спецпрокурора отказался комментировать ситуацию.

Серверы Демократической партии США подверглись кибератаке в апреле 2016 года. В результате несколько тысяч конфиденциальных писем были опубликованы на сайте WikiLeaks. Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон обвинила в атаке Россию.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа". Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров для избрания Дональда Трампа президентом США.