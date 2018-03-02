Украина и Россия обменяли пограничников в формате "два на два"

На нейтральной полосе украинско-российской государственной границы в районе пункта пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) произошел обмен двух российских пограничников на двух украинских пограничников. Об этом в Фейсбуке сообщил президент Украины Петр Порошенко. "Как и обещал еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак. Ребята, добро пожаловать домой!" – написал глава государства.

Украина, в свою очередь, передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

По данным украинской стороны, украинские пограничники были похищены представителями российских спецслужб 3 октября 2017 года в Сумской области. Офицеры Сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка государственной границы и вечером в этот день с ними прервалась связь. 12 октября прошлого года в ФСБ России заявил, что задержанным украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Сначала они находились в Лефортово, а недавно их перевели в Брянск, где должен был состояться суд.

30 июня 2017 года украинский пограничный отряд совместно с вооруженными силами Украины задержал в Херсонской области двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России. Они рассказали, что якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений в Крыму, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и оказались на материковой части Украины. Служба безопасности Украины предъявила россиянам обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Первый обмен пленными прошел 27 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" вблизи города Горловка Донецкой области. Тогда украинские военные и сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" обменялись пленными. Киев передал 238 человек в обмен на 74 пленных.