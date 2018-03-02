Парламент Армении впервые выбрал президента страны

Парламент Армении 2 марта избрал новым президентом страны бывшего посла республики в Великобритании Армена Саркисяна. За него отдали голос 90 депутатов из 101 принимавших участие в тайном голосовании, сообщает агентство "Новости-Армения".

Инаугурация Армена Саркисяна состоится 9 апреля. Он сменит на посту действующего президента страны Сержа Саргсяна, занимающего эту должность с 2008 года.

С избранием нового президента в Армении окончательно завершится конституционная реформа 2015 года. Страна перейдет к парламентской форме правления. Руководить государством станет премьер-министр. Президент будет выполнять исключительно представительские функции.

Армен Саркисян с начала девяностых годов занимался дипломатической работой. Работал послом Армении в Евросоюзе, Великобритании, Ватикане и ряде других европейских государств. С 1996 по 1997 возглавлял правительство страны. С начала двухтысячных годов занимал должность главного советника в крупных международных компаниях.