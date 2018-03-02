СМИ: на митинг в поддержку Путина собирают по разнарядке и за деньги

На митинг-концерт в поддержку Владимира Путина, который состоится 3 марта в Лужниках, бюджетников, студентов и сотрудников некоторых компаний собирают по разнарядке или за деньги. Участникам обещают по 500 рублей. Объявления появились на сайте massovki.net.

По данным радиостанции, на митинг в добровольно-принудительном порядке приглашаются сотрудники московских коммунальных служб (Мосводоканала, Гормоста, "Жилищника"). Будущим зрителям было устно объявлено о том, что явка обязательна. Кроме того, привезут студентов, в том числе из других российских регионов. В ряде объявлений предупреждают, что входные билеты, хотя концерт бесплатный, будут именными. Зрителей предварительно проверит Федеральная служба охраны, и для этого требуются их паспортные данные, сообщает "Эхо Москвы". Кроме того, за организациями, партиями и региональными группами закреплен отдельный сектор на стадионе "Лужники".

По данным РБК, на акции планируется собрать около 100 тысяч человек. На мероприятии запланированы выступления доверенных лиц Путина, а также концертная программа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее не исключил, что Путин "появится" на митинге.

В феврале 2012 года в Москве более ста тысяч человек приняли участие в шествии и митинге в поддержку кандидата в президенты, главы правительства России Владимира Путина. Тогда в прессе и в социальных сетях появлялись свидетельства о том, что на этот митинг централизованно свозили на автобусах работников бюджетных учреждений и оплачивали участие добровольцев.