Задержанный в Севастополе анархист заявил о пытках

Один из задержанных 1 марта севастопольских анархистов заявил о пытках, которые применяли к нему сотрудники правоохранительных органов, проводившие у него дома обыск. Алексей Шестакович успел сказать об этом еще одному задержанному активисту Ивану Маркову, который передал слова Шестаковича адвокату.

По словам арестованного, сотрудники следственного управления надели ему на голову пакет и таким образом задыхающегося Шестаковича везли после обыска, несмотря на его протесты. Мать Шестаковича, присутствующая во время обыска, подтвердила, что полицейские вывели сына с пакетом на голове. "Я начала кричать, что он задохнется, но его увели", – рассказала женщина. Кроме того, она рассказала, что все четыре часа обыска он находился на полу, в нижнем белье, связанный наручниками. После обыска Шестакович и Марков были арестованы на 10 суток.

1 марта в Симферополе и Севастополе прошли массовые обыски среди активистов-анархистов в рамках расследования дела активиста из Евпатории Евгения Каракашева, обвиняемого в разжигании ненависти и вражды, а также оправдании терроризма в переписке в социальных сетях. Все, у кого проходил обыск, находятся в статусе свидетелей. Несмотря на это, почти все были закованы в наручники, у них была изъята техника, в том числе принадлежащая родственникам, и личные записи.