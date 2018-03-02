Алексей Навальный заявил о срыве съезда, запланированного на 3 марта

Запланированный на субботу 3 марта съезд Партии прогресса Алексея Навального сорван. Как сообщил на своем сайте оппозиционный политик, арендодатель неожиданно заявил о разрыве договора об аренде помещения для проведения съезда. Ранее, как пишет Навальный, арендодатель заявил при заключении договора, что он одинаково относится к партиям разных направлений.

Съезд должен был пройти в Москве в помещении, которое сдает в аренду компания "Кабинет – Новая площадь". Навальный сообщил, что 2 марта в Министерство юстиции было направлено уведомление о точном месте и времени проведения мероприятия. Но вскоре организаторам съезда позвонил арендодатель и объявил о расторжении договора.

Алексей Навальный в январе 2018 года сообщил, что собирается в седьмой раз начать процедуру официальной регистрации Партии прогресса, отмечает "Медуза". Съезд планировалось провести 3 марта в рамках этой процедуры.