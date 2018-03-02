В Адыгее эколог Валерий Бриних получил извинение от прокурора

В Адыгее прокурор принёс официальные извинения активисту защиты природы за незаконное уголовное преследование.

Суд в Адыгее вынес частное определение прокурору республики о нарушении разумных сроков извинения. 2 марта Майкопский городской суд рассмотрел жалобу директора Института региональных биологических исследований, известного в городе эколога Валерия Бриниха, на отсутствие официальных извинений прокурора за незаконное уголовное преследование. Суд прекратил рассмотрение жалобы, так как прокуроры явились в суд с письменными извинениями. При этом суд вынес частное определение в адрес республиканского прокурора о нарушении прокурором Майкопа положений Уголовно-процессуального кодекса в части нарушения разумных сроков принесения официального извинения. Об этом из зала суда сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Андрей Сабинин, представляющий интересы Бриниха.

- К сожалению, нам пришлось обратиться в суд, чтобы принудить прокурора исполнить свою обязанность, установленную законом, и принести эти официальные извинения, – рассказал адвокат Андрей Сабинин. – Прокурор при рассмотрении жалобы, несмотря на наше требование высказать мотивированную позицию, не смог объяснить причины длительного бездействия в части принесения Бриниху официальных извинений и сослался на факт их принесения 1 марта.

В своей жалобе Валерий Бриних просил суд признать бездействие прокурора Адыгеи и прокурора Майкопа в части игнорирования обязанности принести экологу официальное письменное извинение в установленные сроки незаконным и необоснованным и обязать устранить допущенное нарушение. Бриних просил обязать заместителя прокурора Адыгеи Антона Герасимова и прокурора Майкопа Аслана Тхазеплева принести официальные извинения и зачитать их в эфире республиканского телевидения, а также разместить в официальных печатных СМИ – газетах "Советская Адыгея" и "Майкопские новости".

Предыстория такова. 7 августа 2017 года Майкопский городской суд прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело об экстремизме в отношении эколога Валерия Бриниха. Ему разъяснили право на реабилитацию. 18 августа 2017 года постановление суда вступило в законную силу.

Тогда в суде государственный обвинитель заявил ходатайство об отказе от обвинения Бриниха в возбуждении ненависти и о прекращении уголовного дела за отсутствием в его действиях состава преступления. В итоге судья огласил постановление о прекращении уголовного дела. Последним аргументом для такого решения стала проведенная по делу Институтом криминалистики ФСБ экспертиза, которая также не нашла признаков экстремизма в статье эколога. Всего было 4 заключения специалистов и 3 экспертизы, и только одна в пользу обвинения. Это дело длилось почти три года.

По версии следствия, осенью 2014 года директор Института региональных биологических исследований, в прошлом директор Кавказского заповедника (1999-2001) и Даурского заповедника (1993-1999) Валерий Бриних создал экстремистский материал - авторскую статью "Молчание ягнят". Текст был посвящен экологическим проблемам, возникшим из-за деятельности свиноводческого комплекса одной компании в Теучежском районе Адыгеи. Ее учредителем является сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев. Как утверждают следователи, позже Бриних передал этот материал неустановленным лицам для его распространения в интернете. Статья эколога была опубликована на одном из местных сайтов. Защита с обвинением не была согласна, заявляя, что оно абсурдно и нарушает принцип свободы слова и свободы выражения мнения.

17 декабря 2014 года Майкопский городской суд признал статью "Молчание ягнят" экстремистским материалом. В марте 2015 года Верховный суд Адыгеи оставил это решение в силе. Оно было пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам. 13 сентября 2017 года Майкопский городской суд отменил собственное решение о включении статьи "Молчание ягнят" в список экстремистских материалов.