Театр и суд

Современное искусство и правоконсервативные тренды в обществе и политике: контекст судебного дела Кирилла Серебренникова, Гоголь-центра и “Седьмой студии”. Как в обществе формируется образ “сомнительных экспериментаторов” от театра, которые тратят народные деньги на ‘ненужные народу” высоколобые опусы? Театральные проекты, открывшиеся при одобрении властей после 2013 года: канализация протестного потенциала, эстетическое гетто для креаклов, или поле формирования самостоятельной мысли и новой волны протеста? Почему консервативную публику раздражает новое прочтение классики? Искусство как сознательное и бессознательное обучение свободе. Русские страхи открытости мировому контексту и опасность оказаться на обочине культуры. Как связаны модернизация жизни (айфоны, интернет, новые технологии) с развитием искусства в стране? Что на самом деле происходило на экспериментальном проекте “Платформа” под руководством Серебренникова? Театр на Таганке и театр Серебренникова: найдите десять отличий.

В Москве вышел номер журнала “Театр” с подзаголовком: Театр времен Дмитрия Медведева и его “Платформа”.

В студии Алла Шендерова, театральный критик, редактор журнала “Театр”; Андрей Архангельский, зав.отделом культуры журнала “Огонек”; Александр Баунов, главный редактор сайта Carnegie.ru; в записи Марина Давыдова, главный редактор журнала “Театр”, и Лия Ахеджакова, актриса, из зала суда.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова