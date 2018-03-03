В Киеве сносят палаточный лагерь у Верховной Рады

В Киеве в субботу утром, 3 марта, бойцы спецподразделений полиции и Национальной гвардии взяли штурмом и снесли часть установленного более четырех месяцев назад палаточного лагеря протестующих у здания Верховной Рады Украины.

Правоохранительные органы получили разрешение суда на проведение следственных действий в лагере в рамках расследования двух уголовных производств по фактам попытки захвата активистами в конце прошлого года бывшего Октябрьского дворца, а также беспорядков у здания парламента 27 февраля.

В ответ на атаку спецназа активисты начали поджигать автомобильные шины. После этого начались столкновения между протестующими и сотрудниками правопорядка. Известно, что пострадали четверо сотрудников полиции и шесть активистов. Их доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами и ожогами.

Полиция сообщила о задержании более 100 протестующих и изъятии у них бутылок с зажигательной смесью и нескольких предметов, похожих на боевые гранаты. Один из организаторов и активных участников акции, депутат Верховной Рады Егор Соболев рассказал, что на территории городка сотрудники правоохранительных органов продолжают "искать что-либо, что смогут выдать за оружие", чтобы скомпрометировать протестующих.

Бойцы спецназа освобождает от палаток дорогу по улице Грушевского для разблокирования движения автотранспорта. При этом они заявляют, что в их задачи не входит демонтаж всего городка. Коммунальные службы обещают до конца дня полностью расчистить территорию.

Комментируя последние события, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подчеркнул, что выступает за право граждан на мирный протест, но против того, чтобы превращать палаточный городок возле Верховной Рады в "накопитель экстремистов и оружия".

Оппозиционеры заявляют, что ожидали такого развития событий после выдворения из Украины главного оппонента президента Петра Порошенко, бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Его соратник Давид Сакварелидзе написал в Фейсбуке, что Порошенко "не понимает одного: можно зачистить лагерь, но нельзя зачистить сознание людей и их право на мирный протест, который уже не остановить!".

Палаточный лагерь у Верховной Рады установлен 17 октября 2017 года активистами "Движения новых сил" Михаила Саакашвили и других оппозиционных политических сил. Протестующие требовали принятия депутатами парламента законов "Об импичменте президента Украины", "Об антикоррупционном суде", лишения депутатов неприкосновенности и окончательного утверждения новой избирательной системы.