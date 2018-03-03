Многодетный отец пытался спасти роддом, но попал под суд

Житель села Языково Нижегородской области Александр Былинкин выступил против закрытия единственного в Пильнинском районе роддома. Былинкин собрал подписи местных жителей, писал письма Путину и Медведеву, рассказывал о проблеме федеральным телеканалам. На своей странице в социальной сети “ВКонтакте” активист опубликовал от имени жителей района пост с критикой действий главы Пильнинского района Сергея Бочканова:

“В районе сократили маршруты муниципальных автобусов. В результате для некоторых людей больница и другие учреждения в районе стали практически недоступны. Новые детсады не строятся, закрылся детский дом в Курмыше. Глядя на все это, большинство молодежи делает для себя единственный вывод: из района надо уезжать и искать жилье, работу в других местах. А те, кто остается жить, скрипят от боли и бессилия зубами, видя, как местное начальство бездействует и жирует на муниципальные деньги, а жизнь людей становится все хуже и хуже”. Авторы поста неоднократно ссылались на высказывания Путина о необходимости повышения рождаемости.

Терпение народа не беспредельно

“Что может один президент против этой оравы бездельников и негодяев? Один президент сделать ничего не сможет. Но терпение народа не беспредельно. Пора президенту проявить свою власть и разогнать негодяев, а народ ему бы в этом помог и поддержал его”, – так заканчивается пост.

В ответ глава Пильнинского района Сергей Бочканов подал на Былинкина в суд. “Началось гонение на тех, кто отстаивал роддом в районе. Начали с Былинкина” – это написано в петиции в защиту активиста.

– В Пильнинском районе живет больше пятнадцати тысяч человек, – говорит Былинкин Радио Свобода. – В нашем роддоме принимали роды у женщин из административного центра Пильны и окрестных сел. Все были довольны качеством медицинской помощи и отношением врачей. Трое моих детей появились на свет в этом роддоме. В конце 2017 года роддом решили “оптимизировать”, проще говоря, закрыть. Местная власть даже не поставила нас в известность о таком важном событии. Мы узнали о закрытии роддома из поста одной из жительниц нашего района. Врачи местной больницы эту информацию подтвердили. Мы поняли, что надо роддом спасать. Стали проводить акции.

– На митинги выходили?

– Нет, к сожалению, митинги в России под запретом. Мы пришли к заместителю главы по социальным вопросам и сказали, что будем собирать подписи под петицией против закрытия роддома. Просили не мешать в этом. Она подтвердила, что роддом закрывают, и сказала, что наши действия очень не нравятся местной власти. Подписи мы собирали в магазинах “Пятерочка” и “Магнит” в районном центре Пильна, по домам ходили. Большее трех тысяч человек подписали петицию против закрытия роддома. Если бы мы опросили жителей окрестных сел, то подписей было бы больше. И начали привлекать общественное внимание к нашей проблеме. Два федеральных телеканала сняли сюжеты о закрытии роддома.

Нас обманули, по головке погладили, чтобы мы перед выборами не взбунтовались

После этого к нам приехали чиновники из министерства здравоохранения Нижегородской области. Мы встречались с ними и главой района Сергеем Бочкановым. Жителям обещали до восьмого марта этого года в здании бывшего роддома сделать акушерско-гинекологическое отделение с круглосуточным дежурством медицинского персонала. Там же должна была работать и женская консультация. На это выделили деньги. Но недавно я узнал, что администрация нашего района составила новую смету на миллион четыреста рублей. Денег на нее не выделяют. То есть нас обманули, по головке погладили, чтобы мы перед выборами не взбунтовались. Роддом все-таки закрыли. А акушерское отделение на сегодняшний день – это пара коек в отделении гнойной хирургии пильнинской больницы.

– Вам объяснили, почему решили закрыть роддом?

– Сказали, что он нерентабельный, в нем нет нужного оборудования. Рожениц теперь отправляют в роддом города Сергач. Но туда добираться несколько десятков километров. От сорока до ста, зависит от удаленности населенного пункта. Например, от села Языково, где мы живем, до Сергача восемьдесят километров на машине. По очень плохим дорогам. В дождливую или снежную погоду есть риск застрять. Легко представить, чем такая ситуация для женщины и ребенка может закончиться. Нам говорили, что роддом закрывают, чтобы уменьшить показатели младенческой смертности. Но наш роддом был на очень хорошем счету. Туда приезжали рожать из соседних районов и даже из Нижнего Новгорода.

​– За что глава района подал на вас в суд?

– Мы опубликовали на моей странице в социальной сети “ВКонтакте” пост о проблемах нашего района. У нас еще школу закрыли, не могут наладить вывоз мусора, количество общественного транспорта сократили. Мы так и написали, что местная власть не работает в интересах района. Главе района не понравилось, что я его в посте назвал врагом президента и народа. А как Бочканова не назвать врагом, если президент говорил, что роддома должны быть сохранены? Бочканов возражает, что не имеет никакого отношения к здравоохранению. Но по закону Бочканов отвечает за все, что происходит в Пильнинском районе. Кроме того, Бочканов – секретарь партии "Единая Россия" по нашему району. Глава подал на меня в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и требует компенсацию морального вреда в размере ста тысяч. Статью я удалил еще в середине января после встречи с чиновниками, когда нам обещали сохранить акушерское отделение. После той встречи Бочканов мне пожал руку, поблагодарил, мол, вы совершили то, что не смогла бы администрация. А через месяц подал в суд. Думаю, он это сделал, потому что на меня нельзя по-другому надавить. Я на государство не работаю, в партиях не состою. Меня не запугать.

– В вашем регионе активистов обычно запугивают?

– В нашей больнице давно идет оптимизация, сокращают медицинский персонал. Но врачи молчат. Когда в наш район приезжали федеральные каналы снимать сюжет о закрытии роддома, медперсоналу сказали, чтобы они не давали интервью.

Позвонили "сверху" и сказали, чтобы они эти подписи сожгли и больше не высовывались

После того как мы начали бороться за роддом, жители Воротынского района Нижегородской области, где тоже закрыли роддом, стали собирать подписи. Но воротынцевцам быстро заткнули рты. Позвонили "сверху" и сказали, чтобы они эти подписи сожгли и больше не высовывались. Жители Воротынского района прекратили отстаивать роддом, потому что испугались за свою безопасность. Я просил рожениц дать интервью или жалобу написать. Женщины не соглашаются. Большинство людей боится бороться за свои права, потому что не хочет потерять последнее.

– Почему вы не боитесь?

Чиновники такие же люди, нечего их бояться

​– Я глубоко верующий православный человек. Бойся только Бога. Чиновники такие же люди, нечего их бояться. Мы имеем право на здоровье и на свободу слова. Имеем право на правду. Бочканов хочет, чтобы я на своей странице в социальной сети написал опровержение и извинился. Извиняться мне не в чем. Это он должен извиниться за бездействие, за сокрытие информации от людей. Никакого уважения к народу. Если народу дать анонимно высказать свое мнение, то будет ужас что. Опровержение я напишу только по решению суда. А следом опубликую новый пост о том, что я не согласен. После восьмого марта мы отправим заявление в прокуратуру. И будем добиваться, чтобы обещанное на встрече с чиновниками было выполнено.



Комментарий в письменном виде Радио Свобода дал глава Пильнинского района, секретарь партии "Единая Россия" Сергей Бочканов:

"Я подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда на гражданина Былинкина, который на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и в сообществе, администратором которого он является, разместил статью “Враги президента и народа”. В ней Былинкин излагает сведения, не соответствующие действительности, порочащие мою честь, достоинство и деловую репутацию. Провокационный характер, содержание публикации, ее направленность на создание социальной напряженности в обществе, складывает у читателей, не знающих о несоответствии этих фактов действительности, негативное мнение и наносит ущерб моей деловой репутации. Доказательств достоверности распространенных сведений ни в указанной статье, ни позже гражданином Былинкиным А. М. представлено не было.

В целях защиты моей чести, достоинства и деловой репутации в Пильнинский районный суд Нижегородской области было направлено исковое заявление, в котором прошу суд признать распространенные Былинкиным А. М. сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязать Былинкина А. М. опровергнуть распространенные им сведения путем опубликования текста опровержения, а также компенсировать причиненный моральный вред в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Указанная сумма, как и указано в тексте искового заявления, в дальнейшем будет передана в Социальный приют для детей ГКУ "СРЦН “Родник” Пильнинского района".

22 февраля 2018 года в ходе судебного заседания гражданин Былинкин А. М. подтвердил факт принадлежности ему указанных страниц в социальной сети, факт публикации сведений и собственное авторство на оспариваемую статью, а также указал на факт распространения им оспариваемых сведений на иных ресурсах сети интернет. Кроме того, в ходе судебного заседания по настоящему гражданскому делу, гражданину Былинкину А. М. было предложено заключить мировое соглашение на условиях опубликования Былинкиным А. М. статьи-опровержения сведений тем же способом, каким была опубликована оспариваемая статья и на условиях отказа мной заявленных требований о возмещении морального вреда в полном объеме".

В телефонном разговоре Сергей Бочканов сказал Радио Свобода, что не считает себя врагом народа и президента:

– У меня трудовой стаж 33 года. Я не был за границей, зато служил в армии и всю жизнь работал. Я не враг народа, а патриот своей страны. Я люблю детей всех без исключения и людей люблю.

– Почему в Пильнинском районе закрыли роддом? Будет ли выполнено то, что чиновники обещали жителям?

– Это не закрытие роддома, а модернизация его работы. За 2017 год в фельдшерско-акушерском пункте Пильнинского района было принято 177 родов, и сорок процентов из них у жителей других районов. Сейчас женщинам, которые ждут ребенка, предлагают осуществлять эту долгожданную процедуру на более высоком качественном уровне в перинатальном центре города Сергач. Экстренные роды будут приниматься в больнице города Пильна.

Нельзя акушерское отделение и гнойную хирургию объединять

В региональном отделении "Единой России" по Нижнему Новгороду сказали, что "партия берет эту ситуацию на контроль и будет следить за ее развитием".

– Я сейчас на лечении в гинекологическом отделении пильнинской больницы. Оно теперь находится в отделении гнойной хирургии, – рассказывает жительница Пильнинского района, многодетная мать Елена Александрова. – Беременные женщины, которые лежат в одной палате со мной, мучаются. Ну, потому что нельзя акушерское отделение и гнойную хирургию объединять! Врачи акушеры-гинекологи в нашей больнице – специалисты высокого уровня. И очень обидно, что их заставляют в таких условиях работать. Говорят, что беременных в нашем районе нет. Вранье, в нашем районе очень много беременных. Вот за пять минут до вашего звонка я разговаривала с беременными женщинами. Мы обсуждали, что недавно у жительницы нашего района началась родовая деятельность по дороге в больницу Сергача. Нас очень расстроила эта история. Женщины сказали, что поведение чиновников доводит их до отчаяния.