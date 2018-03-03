Польша хочет взыскать с Германии 850 миллиардов долларов

Польша намерена взыскать с Германии 850 миллиардов долларов в виде репараций. В такую сумму Варшава оценила ущерб, нанесенный Польше вйсками вермахта во Второй мировой войне. Об этом заявил глава парламентской группы по репарациям Аркадиуш Мулярчик.

Мулярчик сообщил, что группа готовит доклад с обоснованием суммы ущерба. Документ направят в правительство в уже в этом году. Отчет создадут на основе аналогичного доклада, составленного еще после войны. Политик добавил, что вопрос с репарациями до сих пор не урегулирован.

В сентябре прошлого года сейм Польши оценил ущерб от действий Германии в годы Второй мировой войны примерно в 50 миллиардов долларов. Берлин тогда указал на соглашение польского правительства, принятое в 1953 году. В нем признавалось, что Германия полностью выполнила свои обязательства перед Польшей.

Нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши оспаривает соглашение от 1953 года, заявляя, что оно не имеет законной силы, так как было подписано под давлением Советского Союза. По словам Мулярчика, польская сторона требует компенсацию от Германии, а не от России, потому что получить компенсацию от Берлина "более реально".