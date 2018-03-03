В Москве на стадионе при большом количестве зрителей выступил Путин

Владимир Путин 3 марта выступил с речью на московском стадионе "Лужники", где в эту субботу проходил митинг-концерт "За сильную Россию".

Акция была организована штабом кандидата в президенты. Путин спел гимн России вместе с эстрадными исполнителями и спортсменами. Организаторы оценивают число зрителей концерта более чем в сто тысяч человек. "Эхо Москвы" отмечает, что сразу после выступления Путина многие зрители начали расходиться, оставив на трибунах плакаты в поддержку кандидата.

Полицейские, охранявшие стадион, рассказали журналистам, что на акцию пришло "около двухсот тысяч человек". Позднее в МВД заявили о 130 тысячах участников. Трибуны стадиона вмещают примерно 80 тысяч зрителей.