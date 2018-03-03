В Пскове избирком уволил сотрудницу – "за использование детей"

Территориальная избирательная комиссия Пскова решила отстранить от работы учительницу, заставившую своих учеников разносить листовки с призывом приходить на выборы. Этот факт стал известен после публикации в интернете видеоролика и его показа во время проведения так называемой "горячей линии" связи с избирателями Псковской области. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей председатель городской Территориальной избирательной комиссии Владимир Кротов.

Он заверил, что о нарушении будет заявлено в прокуратуру.

Как стало известно Радио Свобода, видеоролик, о котором идет речь, был опубликован 2 марта в соцсетях на страницах псковского штаба Алексея Навального. Как поясняют в штабе, детей, раздающих листовки на улицах, случайно обнаружил активист штаба Дмитрий Кац. Он расспросил ребят, откуда у них листовки, снимая их на видео, однако не демонстрируя камеру.

Мало людей ходит, и нам сказали раздавать листовки

Дети рассказали, что учатся в четвертом классе школы №1, а листовки они получили от "классной руководительницы Галины Викторовны и воспитателя группы продленного дня Веры Ивановны". "Мало людей ходит, и нам сказали раздавать листовки", – говорят на видео школьники.

В социальных сетях псковского штаба Навального опубликован еще один ролик — видеозапись беседы с руководством школы. Преподаватели сначала отрицали, что дети разносили листовки, но потом признали факт эксплуатации детского труда воспитателем продленной группы. "Она не должна была этого делать, это абсолютно правильно", – согласилась одна из участниц беседы с Дмитрием Кацом. – Каждому в участковой избирательной комиссии было сказано: детей не допускаем".