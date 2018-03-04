В Италии проходят парламентские выборы

В Италии сегодня проходят парламентские выборы. На победу претендуют три главные политические силы – правоцентристская коалиция бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, правящие левоцентристы и популистское "Движение пяти звезд".

Социологические опросы в последние две недели перед голосованием не проводились, что затрудняет прогнозы. По последним опросам, проведенным в середине февраля, лидировала коалиция Берлускони. Однако, по данным тех же опросов, ни одна из политических сил не получит абсолютного большинства, а следовательно, необходимо будет создать коалиционное правительство.

Ситуация осложняется тем, что сам Берлускони даже в случае победы правоцентристской коалиции не сможет занять пост премьера из-за того, что был ранее осужден за финансовые преступления. Экс-премьер поддерживает кандидатуру главы Европарламента Антонио Таяни на должность главы правительства. Однако если партия Берлускони получит на выборах меньше голосов, чем ее союзники по коалиции из Лиги Севера, на пост премьера будет претендовать уже глава Лиги Севера Маттео Сальвини. Этот политик известен резкой антимигрантской риторикой и похвалами в адрес президента России Владимира Путина.

Предварительные итоги голосования станут известны в ночь на понедельник.