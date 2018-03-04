CNN: Трамп поддерживает пожизненное правление Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп поддержал отмену ограничений на пребывание председателя КНР Си Цзиньпина у власти, назвав возможность для китайского лидера остаться у власти до конца жизни "замечательной".

Слова Трампа приводит телеканал CNN, который утверждает, что у него есть аудиозапись высказываний президента США, сделанных в субботу на ужине для его сторонников во Флориде.

"Теперь он пожизненный президент. Видите, ему удалось это сделать. Я считаю, что это замечательно. Может, и нам когда-нибудь стоит попробовать", – сказал, как утверждается, Трамп. CNN отмечает, что Трамп на ужине со спонсорами республиканцев много шутил, поэтому нельзя точно утверждать, что президент говорил всерьез. В Соединенных Штатах конституционное ограничение в два президентских срока было введено в 1951 году, а до того традиция нарушалась лишь единожды – Франклин Рузвельт был избран на четыре срока.

Представитель компартии Китая в воскресенье подтвердил, что уже через неделю – 11 марта – могут быть рассмотрены поправки к конституции страны, в том числе и отмена ограничения в два срока для председателя КНР. Сменяемость первых лиц по истечении двух сроков была одним из важных элементов системы коллективного руководства в Китае с 1980-х годов, однако аналитики отмечают, что нынешний лидер Си Цзиньпинь встал на путь консолидации власти в одних руках.