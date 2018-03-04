Социал-демократы в Германии войдут в правительство во главе с Меркель

В Германии большинство членов Социал-демократической партии (СДПГ) поддержало вступление в так называемую "большую коалицию" с христианскими демократами канцлера Ангелы Меркель.

Результаты внутрипартийного референдума были объявлены в воскресенье утром. Около двух третей членов СДПГ проголосовали за вступление в коалицию. В голосовании участвовали около 380 тысяч человек.

Таким образом, уже в ближайшие недели в Германии может быть сформирован новый кабинет – спустя более полугода после парламентских выборов.

Христианские демократы и социал-демократы ранее уже договорились об основных параметрах нового кабинета. Канцлером останется Меркель. Посты министров иностранных дел и финансов займут социал-демократы.

СДПГ, которая потерпела на выборах поражение, долго отказывалась от переговоров о коалиции с Меркель, однако они все же начались после провала попыток христианских демократов сформировать коалицию с другими партиями. После решения руководства социал-демократов начать переговоры популярность партии, по опросам, упала. Часть актива партии агитировала за уход в оппозицию, однако руководству удалось убедить большинство членов партии остаться частью коалиции.