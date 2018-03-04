Волкер: "ДНР" и "ЛНР" должны быть расформированы

Специальный посланник президента США по Украине Курт Волкер заявил, что так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" должны быть расформированы в ходе урегулирования конфликта на востоке Украины.

Специальный посланник, который ведет переговоры о разрешении конфликта в Донбассе как с властями Украины, так и с российским представителем Владиславом Сурковым, выступил накануне в Вашингтоне в Гудзоновском институте. По словам Волкера, "ДНР" и "ЛНР" были "созданы Россией" с целью "маскировки роли России и поддержания продолжающегося конфликта". Для сепаратистских "народных республик" нет места в конституционном порядке Украины – подчеркнул Волкер.

Спецпосланник президента США подчеркнул, что целью Минских соглашений является восстановление суверенитета Украины над всей территорией Донбасса. При этом должны быть выполнены их политические пункты – в том числе особый статус для территорий, которые сейчас контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты, амнистия и проведение свободных выборов. Обеспечить это, по мнению Волкера, должны международные миротворцы. О формате размещении миротворческой миссии на востоке Украины сейчас и ведутся основные дискуссии Волкера с Москвой и Киевом.

Так называемые "ДНР" и "ЛНР" были провозглашены весной 2014 года после захвата пророссийскими сепаратистами госучреждений в Донецке и Луганске. Они удерживают контроль над частью территорий Донецкой и Луганской областей. Украина заявляет, что эти территории оккупированы Россией.