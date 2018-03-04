В Петербурге задержали 9 человек за надпись о Путине на льду Фонтанки

В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье задержали 9 волонтеров предвыборного штаба Ксении Собчак. Как пишет в фейсбуке координатор штаба Наталья Грязневич, поводом для задержания стала надпись "Против Путина", которую волонтеры нанесли краской на лед замерзшей реки Фонтанки в центре города.

По словам Грязневич, спустя 15 минут после того, как на льду появилась надпись, на место происшествия приехала пожарная машина и уничтожила ее.

Задержанные к утру были отпущены без составления протоколов - по их словам, полицейские так и не нашли, по какой статье их можно было бы привлечь к ответственности, сообщает издание "Фонтанка". Один из задержанных подписал обязательство о явке в полицию.