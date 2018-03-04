Кандидат в президенты Ксения Собчак подверглась нападению

На кандидата в президенты Ксению Собчак совершено нападение во время празднования дня рождения Михаила Горбачева. Об этом сообщила сама Собчак в Twitter.

"Только что на меня напал человек. Толкнул – я упала, облил чем-то с криком "это за Жириновского". Вызвали милицию.

Как сообщает "Новая газета", на улице Ксению Собчак толкнул неизвестный мужчина, который затем с криком "это за Жириновского" облил Собчак какой-то жидкостью.

РИА Новости сообщает, что на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, на Ксению Собчак напал Алан Загоев, личный помощник депутата Алексея Шапошникова. Однако вскоре пресс-секретарь чиновник Полина Орехова опровергла эту информацию в разговоре с РИА Новости. По ее словам, правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, а человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы, сообщила она.

28 февраля в ходе предвыборных дебатов на телевидении Собчак после непечатных оскорблений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского облила его водой. Ксения Собчак – кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива". Адвокат Собчак подал в Генпрокуратуру заявление с просьбой о возбуждении административного дела в отношении Жириновского.