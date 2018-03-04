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Ужгород: полиция задержала нападавших на венгерский центр

Камера наблюдения засняла пожарных, приехавших после взрыва в венгерском центре в Ужгороде, 27 февраля 2018

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил в Фейсбуке о задержании пяти человек, причастных к нападению на офис союза венгров в Ужгороде. По словам Князева, вероятным организатором двух нападений на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде, является "иностранец", гражданство которого, однако, не называется. Ведется его розыск.

Глава Национальной полиции заявил, что закарпатскими полицейскими установлены граждане Польши, причастные к поджогу центра 4 февраля. Во второй половине февраля двое подозреваемых были задержаны в Варшаве польским Агентством внутренней безопасности. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.

Неделю назад, 27 февраля, в здании областного офиса организации закарпатских венгров неизвестный установил самодельное взрывное устройство на подоконник офиса и взорвал его. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания. Об этом информирует украинское издание "Европейская правда".

По имеющейся информации, среди 120 тысяч жителей Ужгорода украинцы составляют 78 процентов, русские – около десяти и венгры – около семи процентов.

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