Документальный фильм о допинге в России получил "Оскар"

Фильм "Икар" режиссера Брайана Фогеля о допинге в российском спорте удостоен премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм. В фильм включены беседы с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства. Получая статуэтку, Фогель назвал Родченкова "бесстрашным" и сказал , что " это картина о России, но в большей степени - о важности говорить правду".

Премию в номинации "Лучший фильм" получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. Он также удостоен "Оскара" как лучший режиссер.

Лучшей актрисой признали Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", а актером — Гари Олдмана за "Темные времена", где он перевоплотился в Уинстона Черчилля.

Лучшим фильмом на иностранном языке признана драма о транссексуале "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио. Российский фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева, претендовавший на победу в этой номинации, остался без награды.

Лучшим анимационным фильмом признана картина "Тайна Коко" Ли Анкрича и Дарла Андерсона, производства студии Pixar.



Премию за лучший дизайн костюмов вручили фильму "Призрачная нить". Лента "Прочь" награждена за лучший оригинальный сценарий, "Оскар" за лучший адаптированный сценарий - у "Зови меня своим именем".

Церемония вручения премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе в 90-й раз.