Навальный привлечен третьим лицом по иску Дерипаски к Рыбке и Лесли

Оппозиционер Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Алексею Кириллову (Алексу Лесли) о защите частной жизни. Об этом сообщает Интерфакс.

В Краснодарском краевом суде сообщили, что "в качестве третьих лиц к делу, кроме Роскомнадзора, теперь привлечены Алексей Навальный, Аксана Панова (главный редактор Znak.com), а также ООО "ЗП"-0 СМИ "Медиазона".

27 марта судом будут рассмотрены несколько частных жалоб по иску бизнесмена. В феврале Дерипаска подал иск в суд против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров. Навальный использовал эти фото для обвинения вице-премьера Сергея Приходько, участвовавшего во встречах на яхте Дерипаски, в коррупции.